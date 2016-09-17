Москва обурюється, що Вашингтон відмовляється з нею співпрацювати

Анонсоване раніше оприлюднення та обговорення на засіданні Ради Безпеки ООН умов угоди щодо припинення вогню в Сирії не відбудеться, - про це replyua.net стало відомо з публікацій на порталі інформаційної агенції Associated Press.
Так, постійний представник Російської Федерації при ООН Віталій Чуркін сьогодні, сімнадцятого вересня 2017 року, повідомив, що проведення засідання в Радбезі не має сенсу, адже Сполучені штати відмовляються оприлюднювати зміст домовленостей, досягнених між державним секретарем США Джоном Керрі та очільником Міністерства закордонних справ РФ Сергієм Лавровим в Женеві. Раніше Чуркін заявляв, що російська сторона прагне отримати підтримку Ради Безпеки щодо їх мирних ініціатив у сирійському конфлікті. Проте, за словами Чуркіна, американська сторона відмовляється з ним співпрацювати та постійно заявляє про зміни та зауваження до проекту резолюції, раніше переданого їй росіянами.
Причиною такої поведінки російський постійний представник вважає відсутність єдності в адміністрації президента США. Американська сторона, у свою чергу, пояснила, що, незважаючи на значну роль, яку ООН могла б відіграти у вирішенні сирійської кризи, зараз США сконцентровані на реалізації досягнених домовленостей.
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