Нусс: Россия держит весь цивилизованный мир в дураках

Павел Нусс на своей странице в facebook сообщает, что последние заявления Владимира Путина и Сергея Лаврова говорят о том, что им действительно удается держать весь мир в дураках – об этом передает replyua.net.
Комментируя слова российского президента о том, что он готов выступить в качестве посредника в переговорном процессе в отношении конфликта на Донбассе, Нусс сообщает, что такие заявления говорят только об одном – «царь зазеркалья» тронулся на всю голову. Аналитик подчеркивает, что чем быстрее Российская Федерация избавится от Путина, тем больше ее шансы на выживание, однако сейчас его правление планомерно приближает страну к краху.
По мнению Нусса, Путин не может делать подобные заявления, потому что РФ уже является стороной в Минском переговорном процессе и участвует в «нормандском формате», а кроме того, она является одной из сторон конфликта на Донбассе, грубо нарушившим международное право и суверенитет Украины. Блогер подчеркивает, что заявления Владимира Путина и Сергея Лаврова о том, что в ближайшее время стоит ожидать провокаций против дипломатических представительств России на территории Украины в связи с избирательным процессом, проходящим в РФ, абсолютно безосновательны – Украина не считает выборы в Госдуму легитимными, точно также, как и аннексию Крыма.
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