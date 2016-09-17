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Перед виборами в Кремлі почалася паніка, якої раніше не було

Перед виборами в Кремлі почалася паніка, якої раніше не було
Здавалося, що все у Путіна схвачено, результат виборів вирішений наперед, ніяких випадковостей бути не може. Але влада нервує – значить, щось знає. І бояться. Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook пише російський журналіст Олександр Мінкін, передає replyua.net.

За словами журналіста, помиляється той, хто каже, що паніки в Кремлі начебто немає. А чому вони кидаються зі сторони в сторону? Арешти генералів і губернаторів виглядають як типовий передвиборний подарунок народу. Мовляв, влада очищається від корупціонерів. Але чи спрацює цей старий метод? Чи подіє на всіх брехлива «пустушка»? Можливо, у когось в голові виникають питання: чому ж ці корупціонери роками трималися нагорі? 30 мільярдів полковник не міг зібрати за тиждень. Таємно зібрати таку суму взагалі неможливо. Значить, якісь великі начальники знали, але мовчали. «Щоб не злякати»?

«Припустимо, заарештували, припустимо, знайшли трильйон. Але оголошувати про це за три дні до виборів – просто фарс? Оголошувати про розгін в Слідчому комітеті ... Хто з радників Путіна вирішив, що на голосуванні це спрацює на користь партії влади? Перед виборами нічого не робиться випадково. Прибрали ганебного Астахова, але ж треба було зробити це давно (його взагалі не варто було призначати), а вигнали лише перед виборами. Змінили міністра освіти. На зміну обом призначені кілька дивних дам. Чи щиро вони віруючі – невідомо, але вони щосили демонструють віру, безкорисливість, милосердя, пропагують цнотливість. Чудово, всі раді», – зазначив Олександр Мінкін.

Незважаючи на технологічні прийоми влади, величезна частина народу втратила інтерес до виборів не сьогодні і не вчора. Зрозуміло чому. Люди звикли, що їх обманюють. Втратили довіру. Звичка обманювати – звичайний стан деяких держав і Росії в тому числі. Влада обманює людей. А люди? Хіба вони відчувають обов'язок говорити владі правду? Ні. Швидше, відчувають страх. Бо влада дико образлива і дико мстива. Скажеш їй щось на Прямій лінії з президентом, а потім тебе звільняють з роботи, а може бути куди гірше і справу порушать, типу за наклеп. Ходорковський одного разу сказав президенту про корупцію. 10 років відсидів і випадково вийшов. Була б у нас Олімпіада не в 2014-му, а в 2024-м, він би 20 років відсидів, написав журналіст.

Чого влада може боятися, якщо два роки вселяють, ніби 86% «за». За такої любові навіщо, здавалося б, збільшувати склад Національної гвардії? Але ж ці 86 - «офіційні дані». Наскільки вони вірні? І, що важливо, це не за партію «Єдина Росія», а за президента Путіна. Його 86% ні за якої погоди не дістануться партії. А скільки їй дістанеться? Дивлячись де. У Чечні правляча партія «Єдиної Росії» отримає 99%, а в Москві – 33%. Або це чудо, або це скоріше партія Чечні, ніж партія російської столиці, іронічно наголошує Мінкін.

«Той, хто звик обманювати, той сам нікому не вірить. Якщо обманює по телевізору, то сам не вірить телевізору. Як реально йдуть справи за червоним муром, зараз абсолютно неможливо дізнатися, не знає про це і більшість росіян. Істинне ставлення народу до влади можна дізнатися або на абсолютно чесних виборах в країні, де народ повністю впевнений в чесному підрахунку і в тому, що за щиру відповідь не будеш покараний; а правляча верхівка повністю впевнена, що при зміні влади не зазнає гонінь, не опиниться у в'язниці. У країнах, де такої впевненості немає, де на чесний підрахунок розраховувати неможливо, - справжнє ставлення народу до влади проявляється тільки в момент раптової зміни влади», – резюмував Олександр Мінкін.

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