Рабинович: в Кремле научились анализировать

На своей странице в Фейсбуке Слава Рабинович пишет о том, что в Кремле наконец стали задумываться и анализировать после того, как Министерство финансов Соединенных Штатов расширило санкционный список.
По информации replyua.net, российский финансист отметил, что к санкциям США присоединили компании, занимающиеся строительством Керченского моста, и другие организации, которые так или иначе причастны к работе в аннексированном Крыму. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, ответил США на их действия, подчеркнув, что руководство России будет исходить в вопросах ограничений по принципу взаимности, и новый список в РФ обязательно проанализируют.
По мнению Рабиновича, Кремль действительно анализирует – летом текущего года сын генпрокурора РФ Чайки стал главным акционером одного из крупнейших в России производителей соли – «Восточно-Сибирской торгово-промышленной компании». Чуть позже соль оказалась в списке продуктов, попадающих под эмбарго – и теперь ввоз в РФ этого продукта запрещен для Украины, США и ЕС. И это не сон, пишет финансист, а обычные белые нитки.
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