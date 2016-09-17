Путін зізнався у симпатіях до Трампа

Як передає replyua.net, президент РФ Володимир Путін нарешті натякнув, до кого з двох кандидатів на пост президента США відчуває симпатію. І, хоча імені свого фаворита президент не назвав, абсолютно, очевидно, що це не Хілларі Клінтон.
«У будь-якій країні ми підтримуємо того кандидата, який хоче вибудовувати з нами добросусідські і партнерські відносини і такий кандидат є в США», - заявив президент журналістам перед відльотом до Москви з Киргизії, де проходив саміт СНД. Що стосується безпосередньо передвиборчої гонки в США, то російська влада, за словами Путіна, з симпатією ставиться до того політика, «який заявляє про необхідність будувати відносини з Росією на мирній основі і бачить в цьому глибокий сенс і для своєї країни, і для всього світового співтовариства».
Як відомо, про подібну необхідності каже тільки кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп. Загальний сенс його публічних виступів зводиться до того, що ставлення США до Росії необхідно докорінно змінити, а російському і американському народу потрібно знайти спільну мову. Крім того, Трамп заявив, що на його думку, Володимир Путін сильніший президент, ніж Барак Обама.
Риторика демократки Хілларі Клінтон має прямо протилежний зміст. За її словами, Росія становить загрозу американській безпеці і потребує стримування. Зокрема, НАТО на чолі з США має зупинити спроби Кремля перекреслити післявоєнні кордони Європи. Самого Путіна Клінтон якось назвала хуліганом і «людиною без душі».
Разом з тим, Володимир Путін дав зрозуміти, що йому не дуже імпонує особлива роль, яку він мимоволі зайняв в передвиборних дебатах заокеанських кандидатів. «Хочеться сподіватися, що це пов'язано з ростом впливу Росії, - посміхнувся ВВП, відповідаючи на питання журналістів, - Але, швидше за все, це спроби маніпулювання громадською думкою».
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