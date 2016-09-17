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Винничук: Путина дожали санкции

Винничук: Путина дожали санкции
В ближайшее время Россия должна закончить военные действия на Донбассе из-за того, что Путина дожали западные санкции. Как сообщает replyua.net, об этом в интервью Апострофу заявил Юрий Винничук. По словам украинского журналиста и писателя, российский президент сейчас находится в тупике, и ему уже некуда деваться.

Более того, отметил Винничук, Путин находится в тупике не только в том, что касается ситуации на Донбассе – у российского президента также возникли проблемы и в Сирии, и в этой стране он начал отступать. Журналист отмечает, что в сложившейся ситуации Путин может рассчитывать лишь на то, что ему останется аннексированный Крым в качестве утешения, однако при условии, что следующий президент России обязательно вернет Украине полуостров. «Путин не вечен, и сейчас, на старости лет, ему очень хочется удерживать авторитет», считает Винничук.

Кроме того, российский глава, заметил журналист, всегда понимал, куда может загнать Россию своими авантюрами. Также Путин знает, что продвигаться больше некуда и скоро придется отступать по всем фронтам. Однако главной причиной ухода с Донбасса станут западные санкции.

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