Путіну пощастило: країни СНД не вважають Крим російським, але мовчать

Як передає replyua.net, Москву від скандалу врятував не ратифікований статут співдружності. Після відповіді президента Росії Володимира Путіна послу України в Киргизії Миколі Дорошенко з приводу прав Москви головувати в СНД в 2017 році – Москва могла опинитися в центрі нового скандалу, якби свого часу Київ ратифікував всі необхідні документи. Таку думку висловив глава українського Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов.
За його словами, Україна з самого початку пішла по шляху асоційованого членства в СНД і не стала ратифікувати статут організації. Якби вона стала членом співдружності, то сьогодні була б рядовою пострадянською республікою, орієнтованою на Митний союз, а не на асоціацію з Європою. Але Київ вибрав свій правильний шлях, який веде його в Європу. Сучасна українська дипломатія буде ставити питання про окупацію Криму та агресію Росії на Донбасі при першій-ліпшій можливості. Немає ніяких сумнівів, що Дорошенко погоджував свою промову з президентом України Петром Порошенко.
«Офіційно члени СНД не підтримують Україну, але всі співчувають їй. Навіть Білорусія і Казахстан не визнають Крим російським. Їхнє мовчання з цього питання дуже багато значить. Переділ кордонів на пострадянському просторі є дуже неприємним сюрпризом для них. Якщо уявити, що в свій час Україна ратифікувала б статут СНД, нинішня заява посла внесла б сум'яття в засідання саміту співдружності. Напевно почалися б дебати щодо права Росії головувати в організації у 2017 році і того, хто міг би замінити її на цій посаді», – зазначив Вадим Карасьов.
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