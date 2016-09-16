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Путін і Медведєв соромляться своїх статків – Портніков

Путін і Медведєв соромляться своїх статків – Портніков
Як вважає відомий український блогер Віталій Портніков, якщо у скромного поліцейського РФ знайшли вісім мільярдів, заховані в спеціально купленій для їх зберігання розкішній квартирі, перетвореній на сейф, то скільки ж тоді грошей у Медведєва? Скільки їх у Путіна? Обоє кажуть, що вистачає лише на найнеобхідніше. Виходить ми просто повинні за визначенням вирішити, що Російською Федерацією керують безсрібники, які відчувають мазохістське задоволення від спільних вправ на галерах, цитує блогера replyua.net.

Портніков переконаний, що особливість нинішнього добробуту правлячого клану РФ – і в цьому, до речі, його відмінність і від радянської номенклатури, і від багатьох корумпованих диктаторів – це те, що російські можновладці можуть набувати на накрадені гроші приватну власність і одночасно користуватися державною власністю, як своєю. За часів Брежнєва господарі державних дач і квартир не мали в приватній власності мільярдів доларів, особняків, яхт і літаків. У нинішніх є і те й інше. Вони справжні господарі країни, наголошує блогер.

«Насправді Путін і Медведєв з товаришами купили не дачі і не яхти. Вони придбали Росію – практично всю. Те, що вони не дуже дбають про збереження свого придбання, зовсім не означає, що вони не піклуються про завтрашній день. На прибуток від Росії вони змогли купити багато всього корисного за межами улюбленої Батьківщини. Росія для Путіна, Медведєва або поліцейського Захарченко – пересічна дійна корова, експлуатація якої дозволяє забезпечити безбідне майбутнє. Перестане давати молоко – заріжуть, забудуть і перемістяться в інші особняки, подалі від бурхливої спотвореної країни», – написав Портніков в Facebook.

Горячая тема: Захарова: Украина претендует на часть территории РФ
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