"Малярам", які перефарбували зірку в Москві компенсують 2 мільйони рублів

Таганський суд у місті Москва прийняв рішення виплатити біле двох мільйонів рублів за протизаконне кримінальне переслідування чотирьом особам, яких було виправдано у справі щодо фарбування зірки на шпилі на Котельницькій набережній в колір державного прапора України. Як повідомляє replyua.net, таким рішенням суд частково задовольнив позов виправданих «малярів».
Чоловіки вимагали в суду більш ніж три мільйона рублів за те, що їх незаконно переслідували. В той самий час московські прокурори заявили, що припускає можливим компенсувати фарбувальникам їхній заробіток з урахуванням середньої зарплати у столиці Росії. Як зазначалося раніше, виправдані парашутисти вимагали у суді компенсувати їм збитки: Анна Лепешкіна поросила відшкодування у розмірі 835 тисяч рублів, Євгена Короткова – 1.2 мільйона рублів, Широкожухов Олексій хотів отримати майже 480 тисяч рублів, а Олександр Льохів – 767 тисяч рублів.
Після цього прокуратура та Міністерство фінансів назвали ці суми необґрунтованими. Як повідомлялося, у серпні 2014 року невідомі особи розмістили прапор України на висотці на Котельницькій набережній. Після чого вони пофарбували верхню половину зірки у блакитний колір.
Горячая тема: Захарова: Украина претендует на часть территории РФ
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter