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"Малярам", які перефарбували зірку в Москві компенсують 2 мільйони рублів

"Малярам", які перефарбували зірку в Москві компенсують 2 мільйони рублів
Таганський суд у місті Москва прийняв рішення виплатити біле двох мільйонів рублів за протизаконне кримінальне переслідування чотирьом особам, яких було виправдано у справі щодо фарбування зірки на шпилі на Котельницькій набережній в колір державного прапора України. Як повідомляє replyua.net, таким рішенням суд частково задовольнив позов виправданих «малярів».

Чоловіки вимагали в суду більш ніж три мільйона рублів за те, що їх незаконно переслідували. В той самий час московські прокурори заявили, що припускає можливим компенсувати фарбувальникам їхній заробіток з урахуванням середньої зарплати у столиці Росії. Як зазначалося раніше, виправдані парашутисти вимагали у суді компенсувати їм збитки: Анна Лепешкіна поросила відшкодування у розмірі 835 тисяч рублів, Євгена Короткова – 1.2 мільйона рублів, Широкожухов Олексій хотів отримати майже 480 тисяч рублів, а Олександр Льохів – 767 тисяч рублів.

Після цього прокуратура та Міністерство фінансів назвали ці суми необґрунтованими. Як повідомлялося, у серпні 2014 року невідомі особи розмістили прапор України на висотці на Котельницькій набережній. Після чого вони пофарбували верхню половину зірки у блакитний колір.

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