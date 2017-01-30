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Меркель схвильована останніми новинами з Донбасу

Меркель схвильована останніми новинами з Донбасу
Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що з ситуацією на Донбасі, коли порушуються Мінські домовленості та гинуть люди, потрібно вирішувати негайно. Про це вона сказала під час спільної прес-конференції з президентом України Петром Порошенком перед проведенням двосторонньої зустрічі у Берліні, інформує replyua.net.

«Протягом останній годин нам знову стало відомо, що режим припинення вогню на сході України ніхто не виконує. Ми отримали дані про десятки загиблих і стільки ж поранених солдат. Мушу визнати, що така ситуація на лінії розмежування викликає у мене неабиякі занепокоєння. Потрібно вживати радикальні заходи», - наголосила канцлер.

Вона ще раз наголосила на необхідності безкомпромісного виконання Мінських угод, які було створено важкою працею «вже дуже давно». «Наша віра непохитна: мінський формат – це єдиний вірний шлях до урегулювання конфлікту на сході України. Його просто потрібно виконувати. Ми не будемо відступати від цього шляху і будемо чітко слідувати саме ним, не зважаючи на різноманітні перепони. Наша спільна мета – мир у незалежній та суверенній України, політична стабільність та збереження законних територій», - наголосила Ангела Меркель. Як відомо, 30-го січня президент Петро Порошенко полетів до Берліну на зустріч з німецькими колегами.
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