Германия обновит военную технику

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Американские ученые заявили о неминуемой гибели Земли в октябре 2017 года

Правительство Германии приняло решение обновить военную технику, дабы заполнить пропуск в отставании по некоторым параметрам, который вызвал беспокойство среди членов НАТО после российской аннексии украинского Крыма. Об этом заявило одно из европейских изданий, ссылаясь на свои достоверные источники.Согласно этому в Германии собираются обновить системы противовоздушной обороны близкого действия (ПВО). Рассчитано сделать это в 2018 году, при этом часть средств, а это коло 20 миллионов евро, выделят из немецкого бюджета уже сейчас. Правительство ФРГ не ограничивается покупкой оборудования ПВО, а также рассматривает планы снабжение запасов обновленной военной техники в перспективе на следующие несколько лет. Руководство страны намерено увеличивает военные расходы и договаривается с другими странами Европы относительно сотрудничества в этой сфере. В частности, на данный момент ведутся переговоры с Нидерландами.Кроме Германии, как оповещают европейские источники, увеличить свои военные возможности намерены такие страны как Бельгия и Словакия. Как комментируют военные эксперты, подобный растущий спрос является результатом желания застраховаться от потенциальных воздушных угроз.