Німецька розвідка: Росія намагається розвалити ЄС

Співробітники німецької розвідки дійшли висновку, що Російська Федерація ціленаправлено намагається зруйнувати Європейський Союз, - про це інформує replyua.net з посиланням на «Каспаров.ру».
Так, відповідно до висновків спільної доповіді Федеральної розвідувальної служби та Відомства з охорони конституції, Кремль планомірно і вже протягом досить тривалого часу намагається зруйнувати відносини між Європейським Союзом та Сполученими Штатами та між самими європейськими державами. Документ було підготовано за заявкою німецького уряду у зв’язку з спробою злому комп’ютерів німецького парламенту, яка сталась у 2015 році.
За словами авторів доповіді, Росія вже протягом кількох років намагається «загострити суспільні конфлікти» і «поставити під питання стосунки між Брюсселем і Вашинтоном». Як один із найбільш яскравих прикладів протиправного впливу німецькі спецслужбовці наводять історію про «дівчинку Лізу», яку, мовляв, викрали арабські мігранти. У ході розслідування скандальна історія не знайшла свого підтвердження, хоча доволі сильно збурила суспільство. Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на комп’ютери німецького уряду здійснюється понад двадцять хакерських атак щодня.