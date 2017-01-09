Німеччина серйозно ставиться до перспективи російського втручання у вибори

Європейські держави починають усвідомлювати які загрози несе інформаційна експансія Кремля вкупі з хакерськими атаками на основні урядові ресурси, - про це інформує replyua.net з посиланням на «Цензор.нет».
Так, сьогодні, дев’ятого січня 2017 року, речник уряду ФРН Штеффен Зайберт повідомив журналістам, що у Берліні серйозно занепокоєні перспективою того, що російська сторона буде вживати спроб вплинути на результати виборчої кампанії, яка розгорнеться вже у цьому році. За словами чиновника, зараз німецький уряд уважно вивчає матеріали звіту, наданого американськими спецслужбами, проте роботу над звітом наразі все ще не завершено. Тим не менш, усвідомлюючи загрозу, яка виходить як від Російської Федерації, так і від інших держав, Берлін дав вказівку розробити механізми покращення захисту урядових ресурсів.
Нагадаємо, минулого тижня розвідка Сполучених Штатів оприлюднила результати дослідження, присвяченого впливу Російської Федерації на виборчу кампанію. Відповідно до матеріалів звіту, Кремль намагався втрутитись у вибори не тільки шляхом хакерських атак, а і шляхом поширення відвертої пропаганди. Кількома днями пізніше німецькі правоохоронці звинуватили російських хакерів в атаках на комп’ютери ОБСЄ.