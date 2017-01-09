Меркель закликала швидше депортувати біженців

Федеральний канцлер Ангела Меркель заявила, що німці можуть депортувати біженців швидше, - про це інформує replyua.net з посиланням на «Радіо Свобода».
Так, сьогодні, дев’ятого січня 2017 року, очільниця німецького уряду закликала працівників міграційних служб та інших державних органів, які контактують з біженцями, швидше вирішувати питання про те, чи буде певна особа підлягати депортації, чи вона отримає статус біженця. За її словами, службовці мають витрачати менше часу на з’ясування того, чи є країна походження особи достатньо безпечною для повернення в неї. Меркель зауважила, що така діяльність буде доволі успішною у разі, якщо буде докладено «загальнонаціональних зусиль».
У свою чергу, Берлін має вести переговори з державами походження на засадах взаємної поваги. Тим не менш, канцлер наголосила і на негативних наслідках для держав, з яких походять біженці – на її думку, ті уряди, які відмовляються прийняти власних депортованих громадян, більше не повинні отримувати від Німеччини економічну допомогу. Нагадаємо, питання, які стосуються міграції та депортації осіб, які не отримали статус біженців, стали ще більш актуальними у зв’язку з терактом, який відбувся у Берліні дев’ятнадцятого грудня минулого року – тоді у різдвяний ярмарок на вантажівці врізався громадянин Тунісу, який не отримав статусу біженця у Німеччині, але країна походження відмовилась його приймати.