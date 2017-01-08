Штайнмайер покинет пост главы МИД Германии через три недели

Таблоид Билд со ссылкой на собственные источники в немецкой Социал-демократической партии сообщает о том, что Франк-Вальтер Штайнмайер сложит свои полномочия примерно через три недели, в первые дни февраля, информирует replyua.net.
Издание сообщает, что на посту главы МИД Германии Штайнмайер задержится на три недели, однако пока неизвестно, кто станет преемником главы внешнеполитического ведомства Германии. Также источник указывает, что кандидатуры на эту должность будут рассматриваться 29 января, во время встречи социал-демократов. Напомним, что Франк-Вальтер Штайнмайер, вероятнее всего, займет должность президента Германии. Его кандидатуру поддержали все руководители немецкой коалиции – ХСС, ХДС и СДПГ. Президентские выборы в Германии состоятся 12 февраля.
Уже гарантировано, что Штайнмайер победит на выборах, поскольку имеет самую большую поддержку. Кроме того, последние опросы показали, что у Штайнмайера очень высокий рейтинг и среди простых граждан. Нужно отметить, что, в отличие от других стран, в Германии президент не является высшим руководителем, и большинство проблем решает немецкий канцлер, хотя президент наделен широкими полномочиями.