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На Рождество в Германии эвакуируют 54 000 человек

На Рождество в Германии эвакуируют 54 000 человек
Информационное агентство ВВС пишет, что власти немецкого города Аугсбурга приняли решение о массовой эвакуации 54 000 жителей на рождественские праздники в связи с возникшей огромной угрозой, - передает replyua.net.

Власти Аугсбурга, расположенного в южной части страны, приняли решение об эвакуации 54 000 жителей на Рождество из-за бомбы времен Второй мировой войны, которая была обнаружена во время строительных работ. По предварительным оценкам саперов, ее обезвреживание может занять более суток. СМИ сообщают, что это самая большая эвакуация, вызванная необходимость обезвреживания послевоенных мин и снарядов в Германии. До этого случая властям Германии пришлось пойти на эти меры в 2011 году, когда из Кобленца были эвакуированы 45 000 человек. Власти Аугсбурга приняли решение провести эвакуацию именно в Рождество в связи с тем, что транспортные пути не будут заняты оживленным трафиком.

Эвакуация начнется в 8:00 утра по местному времени и будет происходить до полуночи – пишут местные СМИ. Свои жилища придется временно покинуть 32 000 семей, которые проживают в радиусе 1,5 км от бомбы. Временно эвакуированные жители будут находиться у знакомых и родственников, а также в школах, спортивных залах и выставочных центрах. По мнению экспертов, найденная бомба попала в город во время бомбардировок 1942-1945 годов, производимых ВВС Британии и США – Аугсбург расположен всего в 80 км от Мюнхена.
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