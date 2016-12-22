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Манн: полиция Германии признала крайне неприятный факт

Манн: полиция Германии признала крайне неприятный факт
Соломон Манн на своей странице в Фейсбуке сообщает о том, что полиция Германии наконец-то выяснила личность организатора террористического акта на рождественской ярмарке в Берлине – им оказался гражданин Туниса Анис Амри. Однако, в его деле есть одна существенная деталь, - передает replyua.net.

Манн пишет: «Полиция Германии наконец выяснила личность организатора Берлинского теракта, сумевшего скрыться. Им является гражданин Туниса Анис Амри». Блогер добавляет: «Наверное, никого не удивит, что его дело отыскалось в Соединенных Штатах Америки. Оказалось, что он – активный участник тунисской «арабской весны».

Манн подчеркивает: «Именно эта операция стала первой американской операцией первого мусульманского президента США Барака Хосейна Обамы по передаче власти в мусульманских странах исламистской «демократии». Парень обучался на авиационных курсах, по видимому, организованных ЦРУ. Также он имеет запрет на любые полеты в пределах США». Как сообщалось ранее, местонахождение Амри все еще не установлено.
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