Немцы напуганы возможными последствиями победы Трампа на выборах

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, опросы общественного мнения в Германии показали, что три четверти населения страны очень боятся последствий победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, которые должны состояться 8 ноября.
Свои опасения по этому поводу высказывают не только рядовые граждане Германии, но и известные политики, в том числе – президент страны. Германия является крупнейшим европейским торговым партнером Соединенных Штатов Америки и шестым по величине рынком для американского экспорта. Обе страны имеют тесные связи во многих сферах, поскольку именно США помогли восстановить разрушенную Германию после Второй мировой войны.
Канцлер Германии Ангела Меркель воздержалась от каких-либо комментариев в адрес возможного победителя на президентских выборах в США, как и в адрес самого Трампа, несмотря на его неоднократные нападки в ее адрес по поводу решения принять один миллион беженцев в страну прошлом году. В сентябре, однако, Трамп назвал Меркель «действительно большим мировым лидером.
Однако, президент Германии Йоахим Гаук, бывший Лютеранский пастор, а также бывший антикоммунистических активист, боровшийся за гражданские права в бывшей Восточной Германии, сказал, что он «очень обеспокоен возможной победой Трампа на выборах». «Тем, что вызывает у нас озабоченность, помимо всего прочего, является его непредсказуемость», - заявил он в интервью «Spiegel Online», опубликованном сегодня. «Мы не можем быть уверены в том, чего именно можно ожидать от Трампа как главы Соединенных Штатов Америки». Многие немцы разделяют мнение Гаука.
Новый опрос общественного мнения, проведенный на прошлой неделе организацией «Emnid», показал, что 77 процентов жителей Германии сильно опасаются каких-либо изменений в американско-немецком формате отношений, которые вероятно произойдут в случае победы Трампа на выборах. В отличие от этого, 67 процентов респондентов заявили, что, по их мнению, в случае победы на выборах кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, отношения между странами останутся неизменными.
Ключевой проблемой в немецко-американских отношениях и причиной всех этих опасений является, конечно же, позиция Трампа в отношении Российской Федерации и Североатлантического альянса, в состав которого входят и Германия, и США. В июле текущего года Трамп сделал заявление, которое повергло в шок многих жителей Германии. Он заявил: «Если Россия нападет на какое-либо государство, являющееся членом НАТО, то он, будучи президентом США, прежде всего, оценит, выполнила ли такая страна все свои обязательства по обороне, и если это так, то только тогда ей будет оказана военная поддержка альянса.
Норберт Реттген, член Христианско-демократического союза, возглавляемого Меркель, и глава комитета по международным отношениям в немецком парламенте, заявил, что также опасается за немецко-американские отношения в случае победы на выборах Трампа. Он заявил: «Избрание Трампа в качестве президента США станет серьезным историческим фактором, влияющим на германо-американские отношения». Он добавил: «Это может привести к самому большому ухудшению отношений между Германией и США со времен Вьетнамской войны».
Однако, Хорст Зеехофер, премьер-министр Баварии и глава Христианско-социального союза, входящего в одну коалицию с партией Меркель, отметил, что «любой из кандидатов в президенты США, победивший на выборах, будет приветствоваться в Баварии как новый лидер США и победитель».
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