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Официально: власти Германии планируют введение новых санкций против РФ из-за Сирии

Официально: власти Германии планируют введение новых санкций против РФ из-за Сирии
Норберт Реттген, глава комитета Бундестага по внешней политике, подтвердил информацию о том, что немецкие власти введут новые ограничения против России из-за ее действий в Сирии. Как сообщает replyua.net, об этом политик заявил в интервью Suddeutsche Zeitung.

По словам Реттгена, Кремль должен нести ответственность за то, что сейчас происходит на территории Сирии, и единственным способом давления на Россию власти Германии считают новые санкции. Политик подчеркнул, что отсутствие реакции Запада на поступки российских властей могут вызвать международный скандал, поскольку речь идет о военных преступлениях, и Россия должна быть наказана. Кроме того, Реттген раскритиковал правительства других европейских стран, которые «не называют вещи своими именами» и симпатизируют Москве или просто отмалчиваются.

По его мнению, ни одна из европейских стран пока не приняла необходимых мер против России. Напомним, что сообщение о возможном введении новых санкций против РФ появилось накануне в некоторых СМИ. Источники сообщали, что Кабмин Ангелы Меркель ужесточит санкции из-за ситуации в Сирии.

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