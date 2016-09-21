Министр экономики Германии сделал заявление о санкциях в отношении РФ

Информационное агентство Reuters сегодня сообщает о том, что Зигмар Габриэль в скором времени встретится с главой российского государства Владимиром Путиным, чтобы обсудить вопрос отмены экономических санкций, наложенных на РФ – об этом передает replyua.net.
Перед поездкой политик отметил, что его позиция в этом вопросе проста: санкции ЕС в отношении России сильно вредят обеим сторонам и их необходимо отменить. В то же время, он добавил, что возможно это лишь при условии, что вопросе мирного урегулирования конфликта на Донбассе будет достигнут значительные прогресс. Напоминаем, что Европейский союз ввел санкции после аннексии Крыма – в марте 2014 года. Вскоре после этого начался конфликт на Востоке Украины и санкции были продлены в ответ на невыполнения РФ условий Минских соглашений. С момента введения эти меры стран ЕС против России продлялись уже дважды, однако российская сторона, при помощи лояльных политиков ЕС, активно борется за их отмену.
Габриэль заявил: «Я делаю только то, что я могу сделать в этом вопросе. Санкции, введенные после оккупации Крыма, можно отменять постепенно – также, как они были введены. При этом степень их ослабления будет напрямую зависеть от степени прогресса в реализации Минских соглашений. «Если нам удастся достичь согласия, возможно, начнется прогресс в этом сложном для обеих сторон вопросе», - добавил он, объяснив, что немецко-российские экономические связи обладает огромным потенциалом. Габриэль сообщил: «От введения санкций пострадали обе стороны: торговля между странами снизилась более, чем на тринадцать процентов в первом полугодии». Стоит учесть, что произошло это из-за введения РФ ответных санкций против союза.
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