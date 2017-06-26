Политолог: никто не знает, что лежит в кармане Макрона

Дмитрий Орешкин, известный российский политолог, в блоге на Новом времени рассуждает о том, какие сюрпризы может готовить Эммануэль Макрон, представляющий новое поколение политиков, передает replyua.net. По словам Орешкина, именно Макрон анонсировал новую встречу нормандской четверки, значит, ему есть что предложить Путину.
«Все происходит на фоне того, что Трамп склонен переложить большую часть ответственности за европейские дела на Европу. Несмотря на его символическую встречу с Порошенко и демонстрацию поддержки, в переговорах и с Меркель, и с Макроном обсуждалось, что это зона ответственности Европы. Американцы помогут деньгами или санкциями, но сами в украинский кризис вмешиваться не станут. Французский президент хочет быстро укрепить позиции, но не факт, что встреча четверки состоится», отмечает политолог.
По его словам, никто не знает, что припасено в кармане французского президента, что он будет предлагать во время встречи, если таковая состоится. «Вопрос все равно упирается в Путина, который, похоже, все сильнее разочаровывается в минском процессе. Впрочем, в нем разочаровались уже все», подчеркнул Орешкин.