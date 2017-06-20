Дипломат: теперь у Макрона появляется уникальная возможность

Благодаря победе на выборах политической партии «Вперед, республика!», Эммануэль Макрон получает уникальный шанс. Как информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель, об этом рассказал Владимир Огрызко, бывший министр иностранных дел Украины.
«То, что вчера его партия получила абсолютное большинство, дает ему уникальную возможность для реализации внутреннеполитических и внешнеполитических задач. Жесткая позиция Макрона по отношению к России говорит о том, что у Украины есть определенный шанс», подчеркнул дипломат. Огрызко считает, что по итогам выборов во Франции можно даже говорить о том, что Париж активизируется в переговорном процессе. Дипломат добавил, что самые последние заявления от французской стороны вселяют в него оптимизм, но это только в краткосрочной перспективе.
Напомним, что партия французского президента одержала уверенную победу на парламентских выборах, однако явка избирателей была крайне низкой. Ранее Эммануэль Макрон выступил с призывом активизировать «нормандский» формат и приступить к переговорам.