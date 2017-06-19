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Критика Трампа, ирония в отношении Путина – это только начало, с новым с большинством в парламенте Макрон еще удивит мир, – эксперт

Критика Трампа, ирония в отношении Путина – это только начало, с новым с большинством в парламенте Макрон еще удивит мир, – эксперт
Со времен Шарля де Голля, 1958 года глава французского государства не имел такого мощного большинства в парламенте, как сегодня президент Макрон. Некоторые эксперты говорят, что новые лица или новые люди, которых привел Макрон, это же практически люди, которые всем ему обязаны, то есть партия будет стоять за ним, по крайней мере ее парламентская часть, очень и очень крепко. Насколько в связи с этим можно ожидать активизации и большей самостоятельности французской внешней политики рассказал в эфире «Громадського радио» директор европейских программ «Интерньюс» Украина Владимир Ермоленко.

По его словам, когда проводили параллель между Макроном и де Голлем, то ожидали, что Макрон получит более 400 мест. Сейчас оказывается, что его результат не так хорош, и он даже не достиг результата Жака Ширака после 2002 года, тогда был первый батл между правоцентристом и ультраправым кандидатом, тогда – Жан-Мари Ле Пен, отец Мари Ле Пен вышел во второй тур, и там как раз общество очень сильно мобилизовалось против ультраправых. Сейчас этого не произошло, потому что Ле Пен очень серьезно проиграла, и большая важность этих выборов – это то, что очень высокий уровень людей, которые не пришли на выборы, более половины, и это рекод Пятой республики, антирекорд послевоенной Франции.

По мнению эксперта, низкая явка должна настораживать Макрона, это вопрос к его легитимности. Что касается внешней политики, то Макрон уже показал, что он личность. Он больше откровенный, чем Олланд или Ширак, он не скован этим этикетом французского истеблишмента, поэтому он действительно способен будет на какие-то нестандартные шаги. «Мы уже видели эти нестандартные шаги: его критика Трампа, его ирония и очень прочная позиция в отношении Путина, и в отношении российских псевдо-СМИ, поэтому я думаю, что на внешнем фронте он будет более смелым, чем Олланд. И здесь важный вопрос, который нас интересует, он может в Нормандском формате, в Минских переговорах быть более активным», – подытожил Владимир Ермоленко.
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