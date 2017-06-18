Подруга Путіна програла парламентські вибори в Франції

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З’являються перші дані про результати другого туру голосування на парламентських виборах у Франції, - про це replyua.net стало відомо з матеріалів британського новинного агентства ВВС.Так, сьогодні, вісімнадцятого червня 2017 року, у Франції пройшов другий тур голосування на виборах до парламенту. Результати екзит-полів свідчать, що президентська партія «Вперед, республіка» здобуде від трьохсот п’ятдесяти п’яти до чотирьохсот двадцяти п’яти місць у Національних зборах Франції. Всього у парламенті п’ятсот сімдесят сім місць.Відрив партії Еммануеля Макрона від суперників дещо нижчий від того, який прогнозували політологи. Тим не менш, навіть з таким результатом президент може розраховувати на вирішальний мандат для проведення реформ. Оглядачі заявляють, що такий показник є приголомшливим для партії, створеної всього рік тому. Крім того, до парламенту, ймовірно, проходять: консервативна партія «Республіканці», яка отримає від дев’яноста семи до ста тридцяти трьох місць, соціалісти з результатом від двадцяти дев’яти до сорока дев’яти місць та партія «подруги» Путіна Марін Ле Пен «Національний Фронт», яка здобула від чотирьох до восьми місць.