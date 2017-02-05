Ле Пен озвучила свою президентскую программу

Марин Ле Пен, лидер Национального фронта, представила свою президентскую программу, состоящую из 144 пунктов, среди которых также имеется пункт о выходе Франции из НАТО и зоны евро, информирует replyua.net со ссылкой на издание RFI.
Политик разделила свою программу на семь разделов, посвященных «статусу» Франции – сильная, гордая, справедливая, процветающая, безопасная и сильная, а также «страна с устойчивым развитием». Также Марин Ле Пен озвучила желание провести во Франции референдум о выходе страны из Евросоюза. По словам кандидата в президенты, так страна сможет вернуть себе сразу четыре суверенитета – экономический, территориальный, законодательный и валютный.
Нужно при этом отметить, что пророссийский политик Ле Пен выступает за отказ от единой европейской валюты и за возвращение «своих» валют в каждой стране. Множество пунктов программы Ле Пен посвящены миграционному кризису – Ле Пен хочет сократить число мигрантов во Франции. Политик пообещала увеличить количество тюрем в стране, повысить оборонный бюджет сразу до трех процентов ВВП.