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Ле Пен озвучила свою президентскую программу

Ле Пен озвучила свою президентскую программу
Марин Ле Пен, лидер Национального фронта, представила свою президентскую программу, состоящую из 144 пунктов, среди которых также имеется пункт о выходе Франции из НАТО и зоны евро, информирует replyua.net со ссылкой на издание RFI.

Политик разделила свою программу на семь разделов, посвященных «статусу» Франции – сильная, гордая, справедливая, процветающая, безопасная и сильная, а также «страна с устойчивым развитием». Также Марин Ле Пен озвучила желание провести во Франции референдум о выходе страны из Евросоюза. По словам кандидата в президенты, так страна сможет вернуть себе сразу четыре суверенитета – экономический, территориальный, законодательный и валютный.

Нужно при этом отметить, что пророссийский политик Ле Пен выступает за отказ от единой европейской валюты и за возвращение «своих» валют в каждой стране. Множество пунктов программы Ле Пен посвящены миграционному кризису – Ле Пен хочет сократить число мигрантов во Франции. Политик пообещала увеличить количество тюрем в стране, повысить оборонный бюджет сразу до трех процентов ВВП.
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