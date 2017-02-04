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Манн: президентские выборы превратят процветающую Францию в нищенку

Манн: президентские выборы превратят процветающую Францию в нищенку
Известный израильский эксперт Соломон Манн на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что во Франции идут приготовления к схватке за президентское кресло, которая состоится в конце апреля. Франция – президентская республика, причем президент избирается не много не мало аж на 7 лет, потому каждые выборы – это очень важно для страны. В настоящее время этот пост занимает представитель социалистов Франсуа Олланд, который решил завершить свою политическую карьеру и больше не баллотироваться в своей партии.

По мнению Соломона Манна, наибольшие шансы на победу у Франсуа Фийона, который обещает вернуть бизнес и рабочие места во Францию, вернуть беженцев в Сирию, вернуть французов – на работу, вернуть ЕС к экономическому союзу, а не к чиновничьему междусобойчику. Однако, левый истеблишмент как всегда не спит: полиция яростно раскручивает «подозрения» против жены Фийона, прокуратура, бросив все дела и расследования терактов, кинулась изучать личную жизнь его детей. На втором месте в рейтингах стоит глава бывшей неофашистской, а ныне – праворадикальной партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

«Избавившись от папаши, скандально известного фашистскими взглядами, отсидкой за отрицание Холокоста и несколькими уголовными делами за оправдание коллаборационизма во время фашистской оккупации, Ле Пен превратила абсолютно маргинальную партию «неонации» во внешне приличную праворададикальную. Благо с безденежьем помогли бороться займы в российских банках на десятки миллионов евро, которые возможно не придется отдавать. Экономических взглядов у мадам Ле Пен нет никаких», – отметил эксперт.

Боюсь выборы во Франции будут довольно безысходными для французов, если даже самый продвинутый из кандидатов считает, что Францию спасет отмена санкций с Россией, торговля с которой составляет лишь 4% всего торгового баланса Франции.
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