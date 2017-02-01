Експерт пояснив, що загрожує французьким "друзям" Путіна

Компромат від організації «WikiLeaks» проти лідерів президентської гонки у Франції Франсуа Фійона та Мерін Ле Пен не вплине на результат виборів, який вже досить прогнозований. Про це розповів міжнародний експерт, керівник Інституту політичного аналізу та міжнародного дослідження Толстов Сергій, передає replyua.net.
«Можливо, якщо б їх застукали з кимось у ліжку, то це якимось чином і вплинуло на результат виборів. Але це також питання досить сумнівне. І взагалі, наразі ситуація вже передбачена. Наступним президентом Франції стане Франсуа Фійон», - наголосив він. За словами експерта, Ле Пен має досить низькі шанси виграти цю гонку по ряду декількох причин. «Ймовірність перемоги Ле Пен досить низька. Взагалі жінці стати президентом дуже важко. Про це свідчить міжнародна практика. Крім того, вона зробила декілька необдуманих заяв, коли ж Фійон налаштований більш лояльно до політики Європейського союзу», - відзначив Толстов.
Як повідомлялося раніше, обоє кандидатів на пост президента Франції розцінюються як прихильники Кремля. Ле Пен заявляла, що після перемоги на виборах визнає Крим російським, а Фійон казав, що коли стане главою держави, то скасує низку антиросійських санкцій, які на його думку, являються лише збитковими.