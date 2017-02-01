валюта
СпецтемаВійськові ЗСУ увійшли до Комінтернового – реакція соцмереж

Експерт пояснив, що загрожує французьким "друзям" Путіна

Експерт пояснив, що загрожує французьким "друзям" Путіна
Компромат від організації «WikiLeaks» проти лідерів президентської гонки у Франції Франсуа Фійона та Мерін Ле Пен не вплине на результат виборів, який вже досить прогнозований. Про це розповів міжнародний експерт, керівник Інституту політичного аналізу та міжнародного дослідження Толстов Сергій, передає replyua.net.

«Можливо, якщо б їх застукали з кимось у ліжку, то це якимось чином і вплинуло на результат виборів. Але це також питання досить сумнівне. І взагалі, наразі ситуація вже передбачена. Наступним президентом Франції стане Франсуа Фійон», - наголосив він. За словами експерта, Ле Пен має досить низькі шанси виграти цю гонку по ряду декількох причин. «Ймовірність перемоги Ле Пен досить низька. Взагалі жінці стати президентом дуже важко. Про це свідчить міжнародна практика. Крім того, вона зробила декілька необдуманих заяв, коли ж Фійон налаштований більш лояльно до політики Європейського союзу», - відзначив Толстов.

Як повідомлялося раніше, обоє кандидатів на пост президента Франції розцінюються як прихильники Кремля. Ле Пен заявляла, що після перемоги на виборах визнає Крим російським, а Фійон казав, що коли стане главою держави, то скасує низку антиросійських санкцій, які на його думку, являються лише збитковими.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Військові ЗСУ увійшли до Комінтернового – реакція соцмереж
Важное за сутки
31 янв 2017
17990

Блогер: обстрел оккупантами Авдеевки – это плевок в лицо Черныша, Пинчука, Тимошенко и Савченко

Известный украинский блогер Кирилл Сазонов на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что главный урок ужасного обстрела Авдеевки прост и очевиден. По его мнению, каждый здравомыслящий,

31 янв 2017
15747

Модель из Италии исполнила обещание заняться сексом с третью сограждан

Соцсети «взрывает» история итальянской модели Паола Саулино, которая пообещала каждому третьему итальянцу оральный секс в обмен на их голоса в поддержку конституционных реформ в стране — девушка

01 фев 2017
8234

Відомий воїн АТО пояснив, чому відбулося загострення під Авдіївкою

В інтерв’ю одному з українських видань генерал-майор Ігор Гордійчук заявив, що, пішовши на посилення бойових дій в районі Авдіївки, проросійські бойовики демонструють свою агонію та хочуть покращити

Последние новости

На Майдане прошло прощание с бойцами АТО, которые погибли в Авдеевке 29 января - фото

Лавров звинуватив Порошенка у вбивствах під Авдіївкою

Азаров звинуватив Порошенка у стрілянині у Донецьку та Авдіївці

Новини з зони АТО за минулу добу (31.01.17)

Експерт пояснив, що загрожує французьким "друзям" Путіна

Українські військові надали чергові докази злочинів російських військ в Авдіївці (відео)

Російські військові у Криму знову проявили себе

Російська сторона в СЦКК гарантує "тишу"

РФ лякає українських військових новими котлами – ІС

Через обстріли без води залишилися мешканці Донецька, Ясинуватої та Макіївки

В МОЗ розповіли, скільки за останній тиждень померло від грипу

Глава ДСНС розповів про евакуацію з Авдіївки

В мережі розповсюдили емоційне відео із закликом не здавати Авдіївку (відео)

Дипломат: Путину не удалось доказать Трампу, что Украина остается на уровне УНР 1918 года и Иловайска 2014-го года

У США кажуть про спільну мету Путіна і Трампа

"Трамп не наш": В Росії пояснили, чому Путін не подружиться з лідером США

У ВР назвали єдиний спосіб зупинити російську агресію на Донбасі

Блокада ДНР і ЛНР як засіб прискорити закінчення війни

Розвідка розповідає про десятки вбитих бойовиків

В Україні потрібно створити армію за новими принципами – генерал

 Новости за день