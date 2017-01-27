Франция отказалась от любимой «фишки» для туристов в кафе

Телеканал BBC в пятницу, 27 января 2017-го года, сообщил об изменениях в работе ресторанов и кафе на территории Франции. Отныне любители гастрономических путешествий во Францию туристы не смогут воспользоваться любимой «фишкой» кафе и ресторанов, в рамках которой посетителям предлагались безлимитные напитки. За каждый новый стакан напитка теперь придётся платить отдельно, передаёт replyua.net.
Раньше в ресторанах и кафе Франции, как и во многих цивилизованных странах, посетителям предлагался безлимитный доступ к напиткам: например, за фиксированную цену или бесплатно (при покупке одного стакана напитка) посетитель мог обновлять содержимое стакана сколько угодно раз без необходимости доплачивать. Теперь же эта система упразднена. Как пояснили эксперты, такое ограничение в ресторанной сфере Франции направлено, прежде всего, на оздоровление европейцев.
Предполагается, что путём такого ограничения властям удастся побороть проблему ожирения. И хотя во Франции показатели ожирения среди населения не являются самыми высокими в мире, избыток веса наблюдается у 15,3% взрослого населения государства. Всемирная организация здравоохранения неоднократно выступала с просьбой ограничивать потребление сладких напитков населением, поскольку именно они чаще всего приводят к диабету и ожирению.