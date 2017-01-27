Франсуа Фийон не исключил отказа от участия в президентской гонке

Франсуа Фийон, бывший французский премьер и основной кандидат в президенты Франции, заявил о том, что он готов снять свою кандидатуру в случае, если станет фигурантом уголовного расследования, ранее открытого против его жены.
Как информирует replyua.net со ссылкой на французский телеканал TF1, Фийон отметил, что только одна вещь помешает ему баллотироваться. «Я сниму свою кандидатуру, если будет затронута моя честь, если против меня откроют расследование. Я уже говорил, что не смогу претендовать на кресло президента, если будут свидетельства, что я преступил французские законы», подчеркнул политик. Напомним, что ранее прокуратура занялась проверкой в отношении супруги Франсуа, Пенелопы Фийон.
Сообщается, что несколько лет супруга Фийона числилась в качестве его помощника, когда он был депутатом. Одно из изданий утверждает, что Пенелопе вручили вознаграждение в размере полумиллиона евро, однако доказательств не представляет. Также журналисты написали, что Пенелопа лишь числилась помощником, но на рабочем месте ее никто никогда не видел.