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По результатам опросов во Франции в президентской гонке лидируют пророссийские политики

По результатам опросов во Франции в президентской гонке лидируют пророссийские политики
Сегодня во Франции проходят праймериз, которые были организованы социалистами. В праймериз участвуют шестеро мужчин-политиков и одна женщина-политик, сообщает replyua.net со ссылкой на DW.

В выборах принимают участие все граждане Франции, имеющие право голоса. Сообщается, что до семи часов вечера по местному времени во Франции будут работать семь с половиной тысяч избирательных участков. В следующий тур смогут пройти лишь два кандидата от левых, набравшие самое большое количество голосов. Согласно результатам последних опросов, в этих праймериз победу должен одержать Мануэль Вальс, бывший премьер-министр страны. Он представляет право крыло политической силы и выступает за реформы, а также за экономически продуманную политику. Однако эксперты уверены, что во второй тур президентских выборов (даже в случае абсолютной победы на праймериз) Вальс не пройдет.

По результатам крупных социологических опросов, президентскую гонку сейчас выигрывают два политика, которые будут бороться между собой во втором туре, и они – друзья российского президента, выступающие за хорошие отношения с Россией. Речь идет о Франсуа Фийоне и Марин Ле Пен.
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