Тереза Мэй воплотит мои планы в жизнь - Ле Пен

Издание «Independent» сообщает, что Марин Ле Пен сегодня заявила, что «Тереза Мэй и Дональд Трамп воплощают ее планы в жизнь». Эти заявления французского политика прозвучали на следующий день после речи Мэй об условиях выхода Великобритании из ЕС, создавшей большой резонанс, - передает replyua.net.
По мнению Ле Пен, Мэй и Трамп являются ее единомышленниками, поскольку оба этих политика осуществляют реализацию стратегии «экономического патриотизма» и «интеллектуального протекционизма». Сегодня во время визита в Мозель Ле Пен заявила: «Нам нужен экономический патриотизм, нам нужен интеллектуальный протекционизм – это то, что сейчас воплощает Мэй и Трамп.
Также Ле Пен восхищалась решением Трампа заставить всех автомобилестроительные компании, в том числе Форд, перенести свои производственные мощности в США с помощью сообщения в Твиттере. Она заявила: «Это сработало – в одном твитте Трампу удалось достичь больших изменений в США, чем смог сделать Саркози и Олланд вместе взятые за 10 лет президентства». Европейские политологи шутят, что победа Ле Пен в президентских выборах во Франции станет «третьим актом «глобальной революции» - первым стал Brexit, а вторым – победа Трампа на выборах президента в США.