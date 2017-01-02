Олланд хоче, щоб у 2017 році світ подолав тероризм

Президент Франції Франсуа Олланд нещодавно прибув до Іраку, де зустрівся з керівництвом країни та французькими військовослужбовцями, які там перебувають на службі. Про це у понеділок, 2-го січня, пише видання France24, передає replyua.net.
«Вживання антитерористичних заходів тут, в Іраку, в свою чергу також перешкоджають виникненню терористичної загрози у нашій країні», - зазначив Олланд. Після цього він привітав своїх солдатів зі святом Нового року та висловив сподівання, що цей рік стане роком перемоги над тероризмом у всьому світі. Як відомо, саме Франція робить другий за масштабом внесок у боротьбі проти терористичної організації «Ісламська держава». Відповідну коаліцію очолюють Сполучені Штати, які вважаються лідером серед країн у боротьбі за свободу від тероризму після того, як США у 2001 році спіткала досить відома трагедія з вежами-близнюками. З моменту приєднання до коаліції французька авіація здійснила близько 5600 бойових вильотів, нанесла понад 1000 ударів та ліквідувала 1700 терористичних цілей. Крім того, близько 500 французьких військових займаються тренуванням та надають консультаціями армії Іраку в рамках боротьби з тероризмом.