валюта
СпецтемаБомба в люк шасси Ту-154 была заложена в Москве

Французский дипломат раскритиковал антироссийские санкции

Французский дипломат раскритиковал антироссийские санкции
О том, что санкции, которые были введены Западом в отношении Российской Федерации, являются неблагоприятными для Украинского государства, а также Европейского Союза, заявил Жан-Морис Риппер, посол Франции в России, о чем сообщают РИА «Новости».

Как информирует replyua.net, в ходе своего интервью Рипер заявил: «Такие экономические ограждения не являются благоприятными ни для России, ни для Украины, ни даже для самой Европы. Однако до тех пор, пока соглашения, достигнутые в Минске не будут осуществлены, санкционные меры снять просто невозможно. В настоящее время продолжаются разговоры по этому поводу на техническом уровне, между главами государтсв и канцлером ФРГ, представителями внешнеполитических ведомств. Как мы видим, прогресс, к сожалению, достигается не быстро. Нет сейчас никакого доверия между конфликтующими сторонами».

В свою очередь, говоря об отношениях между Францией и Россией, французский дипломат сказал: «Все граждане Франции любят Россию. Однако это совсем не означает, что мы обязаны соглашаться во всем с Российской Федерацией. Имею убеждения, что РФ отстаивает свои интересы, а Франция, естественно, свои. Хотелось бы отметить, что диалог между Францией и Россией остается значимым на всех без исключения уровнях».
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: СБУ: в Киеве задержан ТОП-спонсор боевиков «ДНР»
Важное за сутки
26 дек 2016
10860

Манн: дождались - полный "Крымнаш"

Соломон Манн на своей странице в Фейсбуке прокомментировал новость об уже втором полном провале конкурса на строительство железнодорожной линии по крымскому мосту. Как сообщалось ранее, оккупационные

Последние новости

В СНБО поставили под сомнение возможность блокады ОРДЛО

Французский дипломат раскритиковал антироссийские санкции

Потеха началась: Московский суд признал смену власти на Украине госпереворотом

Декоммунизация в Украине: что изменилось в стране за 2016 год

Геннадій Москаль: Ужгородські собаки кращі за українських політиків!

В российском Минобороны рассказали о главной находке по Ту-154

Европейский посол в Украине рассказал, когда начнет действовать «безвиз»

Виталий Портников: Путину становится все тяжелее «покупать» любовь «братской» Беларуси

В Луганске боевики «ЛНР» задержали блогера с проукраинской позицией

Новый газопровод запустили в Винницкой области

Захарова сделала заявление о Минских договоренностях

Климкин рассказал об ожиданиях Украины от Вашингтона

Кремль снял с себя ответственность за выполнение Минских соглашений

Сергей Тигипко стал владельцем «Универсал Банка»

В России сообщили о «враждебном шаге» США в Сирии

«Эксперт» Лоза удивил комментарием о Джордже Майкле

Нусс: Все что нужно знать об «урне» или «руне» Савченко

Особенности вывода биткоина на счет Приватбанка

Савченко рассказала подробности о платформе «РУНА»

На Новый год украинцев ждут погодные сюрпризы

 Новости за день