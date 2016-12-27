Французский дипломат раскритиковал антироссийские санкции

О том, что санкции, которые были введены Западом в отношении Российской Федерации, являются неблагоприятными для Украинского государства, а также Европейского Союза, заявил Жан-Морис Риппер, посол Франции в России, о чем сообщают РИА «Новости».
Как информирует replyua.net, в ходе своего интервью Рипер заявил: «Такие экономические ограждения не являются благоприятными ни для России, ни для Украины, ни даже для самой Европы. Однако до тех пор, пока соглашения, достигнутые в Минске не будут осуществлены, санкционные меры снять просто невозможно. В настоящее время продолжаются разговоры по этому поводу на техническом уровне, между главами государтсв и канцлером ФРГ, представителями внешнеполитических ведомств. Как мы видим, прогресс, к сожалению, достигается не быстро. Нет сейчас никакого доверия между конфликтующими сторонами».
В свою очередь, говоря об отношениях между Францией и Россией, французский дипломат сказал: «Все граждане Франции любят Россию. Однако это совсем не означает, что мы обязаны соглашаться во всем с Российской Федерацией. Имею убеждения, что РФ отстаивает свои интересы, а Франция, естественно, свои. Хотелось бы отметить, что диалог между Францией и Россией остается значимым на всех без исключения уровнях».