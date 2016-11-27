валюта
СпецтемаБоец АТО открыто обвинил Савченко в смерти солдат

У французьких праймеріз перемагає черговий «друг» Путіна

У французьких праймеріз перемагає черговий «друг» Путіна
У Франції продовжується підрахунок голосів виборців на праймеріз. Попередні результати вказують на лідерство проросійського кандидата, - про це replyua.net інформує з посиланням на «Цензор.нет».

Так, сьогодні, двадцять сьомого листопада 2016 року, у Франції відбувся другий тур праймеріз, на якому партія республіканців визначалась зі своїм кандидатом на виборах президента. Участь у ньому взяли колишній очільник французького уряду Франсуа Фійон та його колега Ален Жюппе. Перший є консервативним політиком, який виступає за традиційні цінності, його противника можна назвати центристом. В аспекті зовнішньої політики Фійон є прихильником скасування санкцій про Російської Федерації, натомість Жюппе виступає за їх збереження.

Відтак, попередні результати підрахунку голосів показують значну перевагу Фійона – йому довіряють шістдесят вісім відсотків з понад чотирьох мільйонів осіб, які прийшли на вибори. У свою чергу, Жюппе отримав підтримку тридцяти одного відсотка виборців. Відтак, якщо результати остаточного підрахунку голосів кардинально не зміняться (що малоймовірно – ред.), кандидатом від республіканців стане Фійон. Нагадаємо, вибори у Франції мають відбутися у квітні-травні 2017 року.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Боец АТО открыто обвинил Савченко в смерти солдат
Важное за сутки
27 ноя 2016
15984

Эксперт: это начинает сбываться

Миллионы сторонников кандидата в президенты США Хиллари Клинтон с нетерпением ждали одного события, и, судя по всему, оно начинает происходить. Как передает replyua.net, об этом в блоге на

27 ноя 2016
12234

Пономарь: я намагався уникати цієї теми, але далі мовчати не можна

Політичний оглядач Олег Пономарь на своїй сторінці в Фейсбук дав свої оцінки новому партійному проекту екс-губернатора Одеської області Михеїла Саакашвілі та поділився міркуваннями щодо його впливу

Последние новости

У французьких праймеріз перемагає черговий «друг» Путіна

Трамп прокоментував вимогу про перерахунок голосів

Блогер про Саакашвілі: агресивний егоїстичний балабол

Казанський: поведінка росіян – найкращий доказ геноциду українців

Блогер резко высказался в адрес Саакашвили: Не пришивайте Черновола к своим затеям. Пожалеете...

Гройсман: українців зробили бідними не ціни на газ, а олігархи

Манн: це «доб’є» Гіларі

Тарас Черновол предостерег Саакашвили от использования имени его отца в своей грязной политике

У Росії заборонили євреїв

Манн: дивлюсь на Саакашвілі і не знаю – сміятись чи плакати

Украинские моряки задержаны в акватории Греции

Пономарь: я намагався уникати цієї теми, але далі мовчати не можна

В Беларуси хотят запретить «георгиевские ленточки» маршрутках

Майже 200 тисяч качок виріжуть в Нідерландах

Швейцарці проводять черговий референдум

Російська зброя за ціною нижче собівартості та інші «подарунки» Путіна світу – блогер

В Крыму подорожали продукты

Блогер: адреси терористів вже відомі, і скоро за ними приїдуть озброєні люди

Атаковано здание саммита ОБСЕ

Топ-5 владельцев оффшоров в Верховной Раде

 Новости за день