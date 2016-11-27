У французьких праймеріз перемагає черговий «друг» Путіна

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У Франції продовжується підрахунок голосів виборців на праймеріз. Попередні результати вказують на лідерство проросійського кандидата, - про це replyua.net інформує з посиланням на «Цензор.нет».Так, сьогодні, двадцять сьомого листопада 2016 року, у Франції відбувся другий тур праймеріз, на якому партія республіканців визначалась зі своїм кандидатом на виборах президента. Участь у ньому взяли колишній очільник французького уряду Франсуа Фійон та його колега Ален Жюппе. Перший є консервативним політиком, який виступає за традиційні цінності, його противника можна назвати центристом. В аспекті зовнішньої політики Фійон є прихильником скасування санкцій про Російської Федерації, натомість Жюппе виступає за їх збереження.Відтак, попередні результати підрахунку голосів показують значну перевагу Фійона – йому довіряють шістдесят вісім відсотків з понад чотирьох мільйонів осіб, які прийшли на вибори. У свою чергу, Жюппе отримав підтримку тридцяти одного відсотка виборців. Відтак, якщо результати остаточного підрахунку голосів кардинально не зміняться (що малоймовірно –.), кандидатом від республіканців стане Фійон. Нагадаємо, вибори у Франції мають відбутися у квітні-травні 2017 року.