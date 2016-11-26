Зустріч глав МЗС "нормандського формату" все таки відбудеться - Франція

Керівники зовнішньополітичних відомств «нормандського формату» проведуть зустріч в Міську 29-го листопада, під час якої буде обговорюватися питання створення «дорожньої карти» для врегулювання збройного конфлікту на сході України. Про це розповів прес-секретар Міністерства закордонних справ Франції Александр Жоржіні, пише видання Reuters, передає replyua.net.
«Ці переговори у Мінську дозволять нам зрозуміти, який саме прогрес було досягнуто після жовтневої зустрічі у Берліні. Дана зустріч глав МЗС відбудеться, як і планувалося, у вівторок, 29-го листопада», - зазначив він. Як зазначалося раніше, Німеччина та Франція запропонувала російській та українській стороні провести зустріч «нормандського формату» на рівні глав зовнішньополітичних відомств у Мінську 29-го листопада поточного року.
Тоді російське МЗС заявило, що така зустріч наразі не має необхідності, оскільки перед тим потрібно дійти до згоди в деяких питаннях з Україною, що стосуються Мінських угод. Пізніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про свою готовність взяти участь у даній зустрічі, зауваживши, що це він зробить лише в тому випадку, якщо дана зустріч матиме на меті не просто зустріч.
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