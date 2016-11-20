У Франції нарешті зрозуміли наміри Москви

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Французьким політикам нарешті відкрились очі на те, які саме цілі переслідують у Кремлі, продовжуючи криваву авантюру в Сирії, - про це replyua.net стало відомо з публікацій порталу «Цензор.нет».Так, сьогодні, двадцятого листопада 2016 року, очільник французького зовнішньополітичного відомства Жан-Марк Еро, коментуючи сирійський конфлікт, наголосив, що дії збройних сил Російської Федерації суперечать тій меті, яку декларував Кремль, вступаючи в протистояння. Так, підтримка урядових військ, контрольованих союзником Москви Башаром аль-Асадом, спричиняє лише подальше розділення Сирії як держави. Відтак, влада вже не може контролювати територію, що, у свою чергу, сприяє посиленню в регіоні терористичного угрупування «Ісламська держава».Крім того, Еро зауважив, що не розуміє, яким чином бомбардування Алеппо, де знаходяться у пастці майже триста тисяч мирних мешканців, допоможе вирішенню сирійського конфлікту чи боротьбі з ісламськими терористами. Відтак, дипломат засудив повітряні удари по Алеппо і закликав Кремль негайно їх припинити. Нагадаємо, Росія офіційно бере участь у громадянській війні в Сирії майже півтора роки. Первісно Москва декларувала, що буде боротись з ІД, проте насправді надає підтримку сирійським урядовим військам.