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Олланд заявил, что не найдет времени для встречи с Путиным во время его визита в Париж

Олланд заявил, что не найдет времени для встречи с Путиным во время его визита в Париж
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, президент Франции Франсуа Олланд заявил, что он не уверен в том, что сможет найти время для встречи с российским президентом во время его визита в Париж.

Как известно, Владимир Путин планирует посетить Париж 19 октября. Однако, по видимому, с Олландом он так и не встретится. Глава французского государства объяснил, что он абсолютно не приемлет политику Кремля в отношении Сирии, в частности – жестокие бомбардировки мирного населения. Заявления Олланда прозвучало в его интервью для одного из французских телеканалов – на вопрос о визите Путина он заявил: «Я до сих пор думаю над этим. Очень вероятно, что я не смогу с ним встретиться».

Также Олланд, выступая на телевидении, добавил: «Можем ли мы сделать хоть что-нибудь, что сможет остановить Россию в Сирии и прекратить эти бомбардировки, совершаемые российскими ВВС? Что сможет остановить Путина от поддержки сирийского режима, который допускает бомбардировки населения Алеппо?». Президент Франции подчеркнул, что все, кто виновен в этих военных преступлениях, понесут ответственность в Международном уголовном суде.

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