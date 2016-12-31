Блогер: ми не маємо можливості заплатити таку ціну

Блогер Mason Lemberg на власній сторінці в Фейсбук ділиться своїми міркуваннями щодо політиків-популістів, - про це інформує replyua.net.
Блогер зауважує, що одним із найбільш відомих європейських популістів став Алексис Ципрас, прем’єр-міністр Греції. Він прийшов до влади на хвилі популістичних обіцянок у січні 2015 року. Тоді його партія здобула сто сорок дев’ять мандатів у парламенті на триста місць. За риторикою Ципраса, кредитори мали просто «пробачити» борги Афінам – він навіть і референдум відповідний провів. Тим не менш, кредиторів це не вразило і вже у серпні 2015 року Греція підписала угоду про реструктуризацію заборгованості. Більшість прибічників Ципраса від нього відвернулись, коаліція розпалась, але на позачергових виборах у вересні 2015 року партія Сіріза отримала сто сорок п’ять мандатів. Зараз, після двох років роботи цього політика, його підтримка впала у два рази – на поточний момент він би отримав максимум шістдесят п’ять мандатів.
Блогер зауважує, що греків добре отверезили два роки зубожіння, безробіття, банківської кризи. Тим не менш, у цей період країні не загрожували зовнішній агресор і втрата державності. У нас же «прості рішення» у виконанні низки «реформаторів» можуть призвести до руйнування держави як такої. Саме тому Україна не може дозволити собі приходу до влади популістів, - наголошує блогер.