В Греции прошел семитысячный митинг против снижения зарплат и пенсий

Как передает replyua.net со ссылкой на Reuters, в сегодня Греции прокатилась новая волна протестов – митингующие требовали от правительства сохранения текущего уровня минимальной заработной платы, пенсии, а также возобновления коллективных переговоров.
Афины, чтобы выполнить требования иностранных кредиторов, пытающихся вывести страну из экономического кризиса, заявили о проведении трудовой реформы, что вызвало бурю протестов со стороны трудящихся. В то же время, проведение этой реформы является обязательным условием предоставления стране многомиллиардной финансовой помощи, без которой ей в этой ситуации не выжить.
Около 7000 человек приняли участие в протесах на центральной площади Синтагма в Афинах, поставив тем самым рекорд по численности участников среди демонстраций за все время существования экономического кризиса в стране. Во время митинга постоянно звучали громкие речи протестующих. Они заявляли, что «выдержать этот кризис – выше их сил» и что «правительство должно действовать во имя народа, а не во имя капитала». Премьер-министр Греции Левацкий Ципрас был переизбран год назад за его обещание возродить коллективные переговоры и препятствовать проведению реформ, которые могут снизить минимальный размер оплаты труда и пенсионных выплат.
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