З учора Білорусь стала черговою окупованою росіянами територією – експерт

У експертних колах обговорюють черговий зовнішньополітичний «віраж» Російської Федерації, який, ймовірно, призвів до втрати Мінськом свого суверенітету. Зокрема, про це пише в особистому блозі на порталі «Обозреватель» Олексій Арестович, - інформує replyua.net.
Так, Арестович наголошує, що із вчорашнього дня військово-політична обстановка на кордонах України змінилась кардинально – Кремль почав захоплення Білорусі. Варто зауважити, що Москва обрала оригінальну форму загарбання білоруських територій – цього разу у Кремлі посилаються на необхідність охорони спільних кордонів Союзної держави (ще один дзвіночок для тих, хто ще хоче вступати у союз з Росією).
Загалом, виправдовуючись необхідністю охорони кордонів, росіяни створюють у Білорусі спеціальні органи управління та політичні представництва. Але експерт попереджує – удосконалювати систему ППО (на що, власне, і спрямоване останнє рішення Кремля) потрібно лише у тому разі, якщо воно потрібне для прикриття власних наступальних операцій. І нехай вас не збиває з пантелику те, що договір було укладено у 2009 році – холодна війна Путіна проти Заходу почалась ще раніше, у 2007, а у 2008 вже відбулось вторгнення до Грузії, - нагадує експерт.