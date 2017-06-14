США продлили санкции против Беларуси

Глава Белого дома Дональд Трамп принял решение о продлении уже действующих санкций против белорусских властей, которые еще в 2006-м году ввел Джордж Буш-младший. Как передает replyua.net, соответствующая информация присутствует в пресс-релизе, опубликованном вчера в Белом доме. Исходя из текста сообщения, нынешний американский президент подписал указ о продлении санкций против официального Минска, так как «политика, проводимая некоторыми представителями белоруской власти, способствует подрыву демократических институтов и ценностей в этой стране».
В Вашингтоне отмечают, что Беларусь «и далее нарушает фундаментальные права человека, проводит систематические репрессии и осуществляет коррупционную деятельность, а это способствует росту угрозы национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов».
«С учетом этого, я считаю необходимым продлить чрезвычайное положение, введенное президентским указом 13405 в отношении Беларуси», – отмечается в документе, которым президент Трамп уведомил Конгресс о решении. Новыми санкциями предполагается блокирование счетов белорусских политиков в американских банках, запрет им на въезд в США, запрет американским компаниям сотрудничать с ними.