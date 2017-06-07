В Беларуси посчитали, что Грибаускайте оскорбила Лукашенко

МИД Беларуси требует объяснений от литовских властей из-за заявления Дали Грибаускайте, президента Литвы, о том, что Беларусь является угрозой для Польши и прибалтийских государств. Как передает replyua.net со ссылкой на МИД Беларуси, в ведомство уже был вызван посол Литвы для объяснений. Во время разговора в ведомстве подчеркнули, что высказывания литовского президента являются оскорбительными для Беларуси и ее президента, поскольку белорусские власти всегда проводили только мирную внешнюю политику. Напомним, что заявление Грибаускайте сделала 5 июня.
«Эстония, как и Латвия, а также Польша для нас очень важны, так как это восточная граница НАТО, поэтому вызовы и угрозы — те же. Это — нахождение России и Беларуси у наших восточных границ. Конечно, это и милитаризация, которую мы наблюдаем в Калининграде, использование территории Беларуси для различных экспериментов и агрессивных игр, направленных против Запада. Среди них — и предстоящие военные учения», заявила президент Литвы.
Нужно отметить, что из всех прибалтийских государств именно Литва часто заявляет об угрозе со стороны России.