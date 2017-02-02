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СпецтемаБлогер: просмотрев российские СМИ, становится понятно, что в Кремле началась паника

Лукашенко має намір вивести свою країну з ЄАЕС та ОДКБ

Лукашенко має намір вивести свою країну з ЄАЕС та ОДКБ
За інформацією агентства Regnum, білоруський президент Олександр Лукашенко має намір прийняти рішення щодо виведення своєї країни з ЄАЕС та ОДКБ, повідомляє replyua.net. Російська влада позитивно поставилася до такого рішення, проте не забула нагадати про приклад «братньої України» та натякнула на перспективу складного шляху до незалежності.

У відповідності с даними джерела російського агентства, крім названих вище двох організацій, офіційний Мінськ ,скоріше за все, припинить членство у Союзній державі. Передбачається, що в Кремлі не робитимуть серйозних заяв відносно підготовки білоруської сторони до виходу, проте Москва заявила, що високопоставлені особи повинні усвідомлювати серйозність ситуації. Наприклад те, що незалежність не має носити лише словесний характер. Для цього, головним чином, потрібно провести комплекс політичних, економічних та ідеологічних зв’язків, завдяки яким держава буде існувати.

«Якщо білоруські лідери вирішили дотримуватися такої політики, ставши на шлях, підсумком якого буде «економічна війна», то ніяких питань стосовно стратегії розвитку білоруської держави виникати не може», - зазначили у виданні.
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