Лукашенко може відійти від Путіна – експерт

В розмові з журналістами видання «Апостроф» публіцист з Білорусі Северин Квятковський прокоментував нещодавно зроблену заву президентом його країни Олександром Лукашенко, повідомляє replyua.net.
За словами, Лукашенко виступає за подальше існування незалежності Білорусі від РФ, хоча у Мінська з Москвою досить тісні економічні, політичні та військові стосунки. Крім того, публіцист наголосив, що Кремль не відмовився від намірів розміщення своїх військових на білоруській території Квятковький акцентує увагу на те, що через таку присутність військових Лукашенко буде змушений повністю виконувати все, що йому накаже Путін. Також експерт не виключив імовірність подальшого охолодження стосунків між Мінськом та Москвою. Вже те, що Лукашенко визнав війну України за власну незалежність, свідчить про наміри білоруського лідера вийти з-під контролю Росії.
Зазначимо, що на початку цього року експерти Центру дослідження стратегії та зовнішньої політики підготували доповідь, у відповідності з якою Росію названо потенційним агресором. Олександра Лукашенка у доповіді назвали захисника суверенітету Білорусі, а опозиціонерів віднесли до агентів Кремля.