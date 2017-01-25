Беларусь может стать следующей жертвой российской агрессии - эксперт

Над Беларусью нависла очень большая угроза начала оккупации со стороны России. Как передает replyua.net, с такой точкой зрения выступил военный аналитик Алексей Арестович. Он считает, что пока все мировое сообщество с опасением ожидало, что войска Путина появятся в балтийских странах или в Одессе, главе российского государства в голову пришла мысль о том, что можно оккупировать белорусскую территорию. После того, как военнослужащие РФ окажутся в этой стране, якобы для участия в военных учениях Запад-2017, они и вовсе там могут остаться, хотя бы часть из них, считает эксперт.
В связи с этим, продолжил Арестович, на Украину может быть совершено нападение сразу с трех фронтов. Со слов эксперта, если провести анализ статей, опубликованных в интернет-изданиях Беларуси, становится очевидным, что в этой стране прекрасно понимают, какая над ними нависла опасность и угроза. В подобном случае можно говорит о том, что белорусские эксперты уже готовятся к вероятности отражения существующей угрозы со стороны РФ.
Арестович задался вопросом: а есть ли у руководства Украины понимание того, к чему могут привести изменения в восточноевропейских странах и на севере границ Украины на протяжении ближайшего полугодия, а также какая подготовка проводится в данном направлении.