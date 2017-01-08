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Манн: "Бацка" пугает народ сирийским сценарием

Манн: "Бацка" пугает народ сирийским сценарием
Соломон Манн сообщает, что президент Беларуси Александр Лукашенко всерьез обеспокоился возможной угрозой в отношении его страны со стороны России, - передает replyua.net.

Манн пишет: «Бацка» пугает народ сирийским сценарием, намекая на то, что «нам революции не нужны» и он «защитит народ от унижений». Из его путаной речи не вполне понятно, к кому обращены его посылы – то ли к России, которая стоит на пороге очередной торговой войны со своевольным белорусским диктатором, то ли к самому белорусскому народу, чтобы работали спокойно и не бунтовали против власти, как бы трудно ни было».

Как сообщает белорусское информационное агентство «БЕЛТА», Лукашенко пообещал, что никому не позволит унижать свой народ и свою страну, а также что он никому ее не отдаст. Он отметил: «Когда-то, защищая свою землю, мы потеряли огромное количество наших людей, поэтому я не позволю этого допустить в будущем». В то же время, президент Беларуси пообещал, что его страна никогда не пойдет по пути конфронтации и сложностей.
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