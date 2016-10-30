Росія з Білоруссю нарешті домовились про ціну на газ

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Багатомісячний спір щодо ціни на природний газ для Білорусі, здається, нарешті дійшов кінця, - про це replyua.net інформує, посилаючись на матеріали новинного ресурсу «Цензор.нет».Так, сьогодні, тридцятого жовтня 2016 року, очільник білоруського уряду Андрій Кобяков виступив із заявою про те, що ціна на російський природний газ для Білорусі збережеться на попередньому рівні, а саме – сто тридцять два долари за один кубічний метр газу. Прем’єр-міністр наголосив, що домовленостей вдалось досягти у рамках Євразійського економічного союзу. За словами Кобякова, вихід було знайдено «у підходах, що випливають із домовленостей, ухвалених в рамках Євразійського економічного союзу». Відтак держави мають утворити єдиний ринок електроенергії до 2019 року, а уніфікований ринок нафти і газу – до 2025 року.Нагадаємо, спір між Російською Федерацією та Білоруссю щодо ціни на енергоносії тривав кілька місяців. Білоруси вимагати встановлення справедливої ціни, еквівалентної тій, яку платять покупці «Газпрому» в Європі. Росіяни, у свою чергу, наполягали на встановленні ціни, первісно вказаної у договорі. Зауважимо, що раніше, при ціні в сто тридцять два долари за кубометр білоруси мали доволі значну знижку (близько п’ятдесяти доларів на кожному кубометрі), у якій їм відмовили в цьому році.