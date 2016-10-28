Білоруські пропагандисти лякають своїх громадян Україною

Сьогодні, двадцять восьмого жовтня 2016 року, на Третьому комітеті Генеральної асамблеї ООН було заслухано доповідь Миклоша Харашті, який моніторив стан дотримання прав людини в Республіці Білорусь, - про це replyua.net інформує з посиланням на «Цензор.нет».
Так, доповідач наголосив, що постійна загроза життю та майну, суверенітету та територіальній цілісності сусідньої держави (йдеться про Україну – ред.) державними ЗМІ Білорусі подаються як прямий наслідок народних протестів, які відбувались взимку 2013-2014 років. Таким чином провладна пропаганда стримує вільне висловлення громадянами власної думки з питань, які стосуються державного управління в державі.
Крім того, Харашті зазначив, що вибори, які минули у Білорусі кілька тижнів тому, були повністю підконтрольними владі і ні про яке вільне волевиявлення населення говорити не доводиться. Потрапляння до парламенту двох представників опозиції, хоч і є приємним моментом, але, тим не менш, є лише косметичною зміною, яка не виправляє саму систему. До того ж, доповідач був вражений тим, що Білорусь лишається єдиною державою в Європі, в якій немає приватних ЗМІ, а вся преса, радіо і телебачення підконтрольні державі.
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