Білоруські пропагандисти лякають своїх громадян Україною

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Сьогодні, двадцять восьмого жовтня 2016 року, на Третьому комітеті Генеральної асамблеї ООН було заслухано доповідь Миклоша Харашті, який моніторив стан дотримання прав людини в Республіці Білорусь, - про це replyua.net інформує з посиланням на «Цензор.нет».Так, доповідач наголосив, що постійна загроза життю та майну, суверенітету та територіальній цілісності сусідньої держави (йдеться про Україну –.) державними ЗМІ Білорусі подаються як прямий наслідок народних протестів, які відбувались взимку 2013-2014 років. Таким чином провладна пропаганда стримує вільне висловлення громадянами власної думки з питань, які стосуються державного управління в державі.Крім того, Харашті зазначив, що вибори, які минули у Білорусі кілька тижнів тому, були повністю підконтрольними владі і ні про яке вільне волевиявлення населення говорити не доводиться. Потрапляння до парламенту двох представників опозиції, хоч і є приємним моментом, але, тим не менш, є лише косметичною зміною, яка не виправляє саму систему. До того ж, доповідач був вражений тим, що Білорусь лишається єдиною державою в Європі, в якій немає приватних ЗМІ, а вся преса, радіо і телебачення підконтрольні державі.