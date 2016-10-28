валюта
СпецтемаНаливайченко: по телевизору показали не то, что должны были все увидеть | Посетите новый финансовый форум

Білоруські пропагандисти лякають своїх громадян Україною

Білоруські пропагандисти лякають своїх громадян Україною
Сьогодні, двадцять восьмого жовтня 2016 року, на Третьому комітеті Генеральної асамблеї ООН було заслухано доповідь Миклоша Харашті, який моніторив стан дотримання прав людини в Республіці Білорусь, - про це replyua.net інформує з посиланням на «Цензор.нет».

Так, доповідач наголосив, що постійна загроза життю та майну, суверенітету та територіальній цілісності сусідньої держави (йдеться про Україну – ред.) державними ЗМІ Білорусі подаються як прямий наслідок народних протестів, які відбувались взимку 2013-2014 років. Таким чином провладна пропаганда стримує вільне висловлення громадянами власної думки з питань, які стосуються державного управління в державі.

Крім того, Харашті зазначив, що вибори, які минули у Білорусі кілька тижнів тому, були повністю підконтрольними владі і ні про яке вільне волевиявлення населення говорити не доводиться. Потрапляння до парламенту двох представників опозиції, хоч і є приємним моментом, але, тим не менш, є лише косметичною зміною, яка не виправляє саму систему. До того ж, доповідач був вражений тим, що Білорусь лишається єдиною державою в Європі, в якій немає приватних ЗМІ, а вся преса, радіо і телебачення підконтрольні державі.

Горячая тема: Вчені вперше за 500 років заглянули під плиту Гробу Господнього
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
28 окт 2016
4809

Вчені вперше за 500 років заглянули під плиту Гробу Господнього

Мета вчених – фрагмент каменя, на якому було покладено тіло Христа. Унікальне дослідження в головній святині християнського світу – гробу Ісуса Христа в Храмі Господньому в Єрусалимі почали проводити

28 окт 2016
4292

Нардеп задекларував 95 квартир

Народний депутат від фракції «Воля народу» Олесь Довгий вніс до своєї декларації 95 квартир, побудованих в 19-му, 20-му та 21-му сторіччях, 11 елітних годинників, 10 статуй та 1.5 мільйона доларів


Свежие новости

Франция специально затягивает исполнение решения о сокращении использования атомной энергии - Reuters

В США детям-трансгендерам позволят использовать душевые для лиц того пола, с которым они себя идентифицируют

Ученым впервые удалось получить бесценные данные о Плутоне

Білоруські пропагандисти лякають своїх громадян Україною

Из Севастополя к Сирии отправился еще один корабль Черноморского флота

ФБР відновило розслідування щодо Клінтон

Савченко розповіла, що «повернулась із пекла»

Литва, передбачаючи збройну агресію проти себе, випустила спеціальний довідник для громадян

Нова зміна курсу: Путін пообіцяв поки не бомбити Алеппо

Оккупационные власти Крыма отложили строительство новой трассы "Таврида" на два года

Росію викинули з нового складу РПЛ ООН

Пентагон повідомив про «небезпечне зближення» між російським та американським літаком

Журналист: оппозиция Венесуэлы сильнее российской

Блогер: «Адмірал Кузнецов» осоромився, але поплив!

Прокуратура США: советник Путина Михаил Лесин умер от острой интоксикации алкоголем

Що станеться з цінами на бензин? Антимонопольний комітет оштрафував низку нафтотрейдерів

Китай протестует против визита Далай-ламы на его родину

90% мешканців Таджикистану залишились без світла

Блогер розповів у чому користь електронних декларацій

Властям Хельсинок удалось восстановить популяцию исчезающего вида животных

 Новости за день