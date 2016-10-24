«Українська ДРГ чи наслідки імперської величі?» - блогер прокоментував «оновлений» мурал в Мінську

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Блогер Олександр Коваленко пояснив причини появи на муралі, який символізував дружбу між Росією та Білоруссю, нових деталей у вигляді колючого дроту, - про це replyua.net інформує з посиланням на сторінку експерта в Фейсбук.Так, за словами блогера, двосторонні відносини між Мінськом та Москвою завжди мали доволі непросту траєкторію, де «мухи і котлети були окремо». Особливо білоруська настороженість дала про себе знати після російського вторгнення в Україну – вся патріотична налаштована частина населення була не дуже рада черговим проявам неадекватності сусіда і приготувалась до найгіршого. Це все виливається в те, що від Кремля всі адекватні люди кидаються навтьоки і навіть там, де представники Кремля намагаються пролізти зі своєю «дружбою», інші народи вносять на перший погляд незначні штрихи, які все розставляють по своїх місцях. Яскравий приклад цього – мурал в Мінську, де тепер і віночок дівчинки, і букет хлопчика опоясані колючим дротом.За словами блогера, тепер графіті про дружбу Мінська та Москви красується без будь-якої недосказаності. Цікаво, це як завжди «постаралась українська ДРГ» чи просто імперська велич дає свої плоди? – іронізує блогер.