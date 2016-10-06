Блогер розповів, як Росія розплатиться за свій прапор на Паралімпіаді

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Блогер Ігар Тишкевіч пояснив як саме російська влада розплачується з Білоруссю за дивний вчинок громадянина останньої Андрія Фомочкіна на відкритті Паралімпіади в Бразилії, - про це replyua.net інформує з посиланням на сторінку експерта в Фейсбук.Блогер наголошує, що поки російські ЗМІ перебували в екстазі, Білорусь вдалась до ряду заходів, змушуючи свого «старшого брата» платити. Зокрема, було проведено низку навчань силовиків, які тренувались в протидії сепаратистам, відбулись парламентські вибори, очільник зовнішньополітичного відомства Білорусі з’їздив до Вашингтону, а також білоруси підвищили ціну на транзит російської нафти на п’ятдесят відсотків і продовжили «викручувати руки» Газпрому, вимагаючи європейської ціни на газ.Але, як зазначає блогер, він навіть і не очікував, що Росія заплатить ще одним доволі неординарним способом. Так, нещодавно речниця Російського МЗС Марія Захарова розповіла, що Андрій Фомочкін невдовзі стане щасливим володарем квартири в Москві, яку він отримає у якості подарунка за продемонстровану ним «солідарність». Проте, у всій історії є приємний для Білорусі і неприємний для самого Фомочкіна момент – відповідно до законодавства, білоруські чиновники не мають права отримувати подарунки, дорожчі за еквівалент п’ятдесяти доларів. Отже, отримавши повідомлення про надання житлової площі, білоруський клерк буде розглядати кілька альтернатив: або ж відмовитись від подарунка на користь держави, або ж сісти до в’язниці, або ж чкурнути з речами до Росії. Проте, останній спосіб не панацея, адже білоруські силовики доволі ефективно привозять злочинців з території РФ. У будь-якому з варіантів, квартира перейде у власність білоруської держави. Дрібниця, а приємно, - підсумовує блогер.